La Scuola Media Montanari di Mirandola: un “prototipo di scuola da abitare”

L’istituto Indire (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educazione) ha reso noto una lista di strutture scolastiche selezionate sul territorio nazionale nell’ambito delle attività del progetto ProSA: “Prototipi di Scuole da Abitare”. Fra queste figura anche la Scuola Media “Montanari” di Mirandola.

Un motivo di orgoglio per l’Amministrazione, che certifica l’alto livello della proposta scolastica del territorio comunale, e allinea Mirandola a standard di vertice in un progetto pensato per sottolineare la virtuosa esperienza di Istituti che hanno costruito un modello di scuola attraverso processi di progettazione partecipata mostrando di avere sviluppato un dialogo virtuoso tra architettura e la pedagogia.

“L’Istituto Montanari è stato ideato pensando alla scuola come ambiente speciale di apprendimento dove tutti, studenti e personale, possano respirare uno spazio di “bellezza” – commenta l’Assessore Marina Marchi – L’ampio atrio accoglie chi entra in un grande abbraccio di luce e colori. Sono presenti aule di svariate dimensioni e tipologie: aule tradizionali, aule studio (per lavori in piccolo gruppo), spazi dedicati ai colloqui, al recupero e laboratori attrezzati per l’arte, la musica, la tecnologia e scienze. I laboratori sono stati arricchiti nel tempo, grazie a finanziamenti e al supporto economico del territorio, con strumentazioni e materiali innovativi. Fra le eccellenze ci tengo a ricordare il laboratorio multimediale dove i ragazzi possono sperimentarsi nella formativa esperienza della web Radio. All’esterno è presente un orto nel quale si coltivano ortaggi di stagione, erbe aromatiche e lavanda. È una scuola dai grandi spazi, organizzati e innovativi, che favoriscono un ambiente accogliente e inclusivo dove l’insegnare e l’apprendere sono considerate due dimensioni perfettamente parallele”.