Bando Ca.R.I. al traguardo: mercoledì a Campogalliano evento finale con le imprese premiate

Al termine di un articolato iter formativo e amministrativo è giunto al termine il bando Ca.R.I. (Campogalliano Riparte con Innovazione) teso a finanziare con contributi specifici neoimprese, aspiranti imprenditori e attività che fanno rete del territorio comunale che hanno presentato progetti innovativi. Sono stati assegnati, in totale, 59.000 euro, divisi tra 14 aziende.

Mercoledi 20 marzo prossimo, alle ore 18 nella sala La Montagnola di via Garibaldi 57, la Sindaca Paola Guerzoni, un rappresentante delle associazioni di categoria della Consulta economica, e uno della società di formazione, parteciperanno all’evento finale nel quale verranno illustrati i risultati del bando, momento che sarà l’occasione per condividere il percorso svolto dalle 14 aziende. Introdotti e accompagnati dal giornalista Giancarlo Scarpa, dell’agenzia R&S&C marketing e comunicazione, i rappresentanti delle aziende premiate illustreranno il proprio progetto condividendo così il percorso di crescita legato alla formazione realizzato in questa esperienza. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata.