A Fiorano arriva la nuova rassegna “Date”

In arrivo una nuova rassegna proposta dal Comune di Fiorano in collaborazione con il BLA e l’associazione Lumen, intitolata “Date”. Saranno proposti quattro appuntamenti con la storia, tracciando i legami tra alcuni eventi passati e il nostro presente. Curati docenti universitari, gli incontri sono gratuiti e fruibili anche singolarmente: nel tempo di un’ora, si approfondiscono le storie, gli accadimenti e i personaggi che hanno innescato profonde trasformazioni, lasciandoci un’eredità da vivere in modo sempre più consapevole.

Primo appuntamento previsto giovedì 21 marzo alle 18.30 con Rosa Parks: storia di una rivoluzionaria afroamericana, a cura di Walter Toscano dell’Università di Pisa. Gli appuntamenti si tengono al BLA (via S. Pellico 8) alle ore 18.30 e sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per conoscere tutte le iniziative rivolgersi ai seguenti contatti: 0536/833403; biblioteca@fiorano.it

Si proseguirà venerdì 5 aprile con un incontro tenuto da Fabiola Naldi (Università di Bologna) sul noto artista Banksy. Il 23 aprile allo stesso orario, con Luca Baldissara dell’Università di Bologna, una puntata dedicata al 25 Aprile, mentre giovedì 16 maggio l’appuntamento a cura di Saverio Campanini (Università di Bologna) sarà incentrato sulla nascita dello Stato di Israele.