La Roma piega 1-0 il Sassuolo, decide il gol di Pellegrini

ROMA (ITALPRESS) – La Roma torna al successo in campionato, dopo il pareggio contro la Fiorentina, superando per 1-0, all’Olimpico, il Sassuolo. Decisivo un gol di Lorenzo Pellegrini. I giallorossi, al quinto risultato utile di fila in Serie A, ritrovano anche Tammy Abraham, almeno per la panchina, per la prima volta dopo il grave infortunio subito nello scorso campionato.

Subito pericolosi i capitolini con una girata di Lukaku, che termina di poco a lato. La compagine emiliana prova a reagire affidandosi a Matheus Henrique e Laurientè ma pecca di imprecisione e non arriva alla conclusione. La partita è abbastanza vivace, poichè entrambe le squadre giocano su buoni ritmi, ma nessuna delle due riesce a creare pericoli concreti nell’area di rigore avversaria. Al 37′ De Rossi perde per infortunio Spinazzola, vittima di un fastidio al flessore della coscia destra, ed è costretto a sostituirlo con Angelino. Al termine dei due minuti di recupero concessi da Manganiello si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa la Roma non impiega molto tempo per sbloccare il risultato, passando in vantaggio al 50′ grazie a un gran gol dalla distanza di capitan Lorenzo Pellegrini, che infila la sfera nell’angolino dove Consigli non può arrivare. Il Sassuolo va a caccia del pareggio ma l’occasione migliore che riesce a creare è quella costruita da Racic, sul quale è decisivo l’intervento di Svilar. Tra il 74′ e il 76′ Lukaku e Baldanzi hanno due chance per chiudere i giochi ma non riescono a capitalizzare. A circa dieci minuti dalla fine del match i capitolini rischiano moltissimo con Llorente che, su un traversone di Bajrami, devia la sfera e colpisce il palo della porta difesa da Svilar, sfiorando un clamoroso autogol. La Roma, dunque, rafforza il quinto posto in classifica, salendo a 51 punti; il Sassuolo, dal suo canto, resta penultimo a quota 23.

