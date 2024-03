Visita del ministro Locatelli, Prandi: “La nostra Formigine parte dalla valorizzazione delle abilità di ciascuno”

La visita del ministro Alessandra Locatelli ci fa particolarmente piacere, dal momento che il tema della disabilità e conseguentemente dell’inclusione hanno per noi un ruolo primario nella visione di una comunità che si voglia dire autenticamente giusta e coesa.

E significativo è che il ministro abbia voluto conoscere Tutto Si Muove: una realtà esemplare nell’ambito della concreta integrazione delle persone con diverse abilità nel tessuto economico e sociale del territorio e dell’importanza della messa a terra dell’esperienza educativa e formativa. Rappresenta infatti per noi una questione prioritaria la valorizzazione delle abilità e delle competenze di ciascuno, piuttosto che delle “diversità”: riteniamo dunque indispensabile un totale coinvolgimento nella vita della collettività.

Come ho avuto modo di anticipare, è nostra intenzione istituire l’assessorato alle disabilità e agli anziani non autosufficienti, rottamando quello alle gentilezza. La gentilezza è un valore che trasmettiamo quotidianamente, praticandolo, mentre abbiamo bisogno di lavorare ancora sulle risposte alle esigenze delle fasce sensibili e sulla loro piena integrazione.

Tanto c’è da fare: penso al sostegno alle famiglie, al progetto che porterà nelle scuole il binomio sport e disabilità, ai giochi inclusivi nei parchi, ai progetti di inclusione lavorativa, all’eliminazione delle barriere architettoniche contro cui si infrange la quotidianità di tante persone.

La nostra è una Formigine capace di non lasciare mai indietro nessuno e di trarre energia da ogni suo componente con le proprie abilità, speciali e uniche.

