Rubiera: in auto aveva mezzo etto di droga e a casa oltre un chilo e mezzo, arrestato dai carabinieri

Sottoposto a controllo stradale da parte della Polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia è stato dapprima condotto presso gli uffici della Polizia locale in quanto sprovvisto di regolari documenti di circolazione del veicolo e poco dopo nell’attigua caserma dei carabinieri di Rubiera in quanto dall’interno dell’abitacolo del veicolo di avvertiva l’odore tipico di cannabinoidi.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di oltre mezzo etto di hascisc che occultava nella tasca dei pantaloni e oltre 1.000 euro in banconote di vario taglio. I successivi approfondimenti investigativi eseguiti poi dai carabinieri di Rubiera, culminati con la perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, hanno consentito di rinvenire e sequestrare un chillo e mezzo di hascisc, una quarantina di grammi di cocaina e un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro unitamente alla somma per circa 1.000 euro ritenuta provento della presunta attività di spaccio.

Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Rubiera hanno tratto in arresto un 25enne marocchino domiciliato a Reggio Emilia, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

