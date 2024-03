Incontro formativo Lapam Confartigianato – UniCredit

Si è svolto martedì 12 marzo presso la sede centrale Lapam Confartigianato di Modena un incontro promosso unitariamente dall’associazione datoriale e UniCredit per sensibilizzare e approfondire temi di estrema attualità per le imprese. Durante il momento di formazione si sono affrontati argomenti quali l’accesso al credito, il rating bancario, le prospettive esg e la digitalizzazione dei pagamenti. Un incontro a cui hanno partecipato una settantina di persone tra manager, collaboratori e responsabili delle sedi territoriali dei due soggetti coinvolti, per formare e formarsi su tematiche fondamentali per le imprese, le quali chiedono una consulenza sempre più approfondita e personalizzata.

«La formazione è necessaria e deve essere sempre costante – spiega il Segretario Generale Lapam Confartigianato Carlo Alberto Rossi –. Abbiamo fortemente voluto questo momento per permettere ai nostri collaboratori di conoscere e approfondire i principali aggiornamenti in materia, così da garantire alle nostre imprese una consulenza sempre più puntuale e precisa su tematiche così rilevanti nell’attuale contesto lavorativo in cui operiamo. Siamo soddisfatti non solo per la partecipazione, ma anche e soprattutto per l’interesse diffuso dimostrato a questi argomenti così sentiti. Dobbiamo accompagnare le nostre imprese nella transizione digitale e sostenibile: lo stiamo già facendo e continueremo a farlo, anche grazie a momenti formativi come questo che permettono di avere un quadro della situazione a livello normativo più chiaro e delineato».

«Ringrazio Lapam Confartigianato per l’ospitalità – conclude Paolo Rossi, Area Manager Top Corporate Modena e Reggio Emilia di UniCredit – e i colleghi che si sono adoperati per organizzare quest’iniziativa. Come banca siamo convinti della valenza di questi incontri di formazione e informazione. Attività che portiamo avanti dal 2009 con l’obiettivo di tenere aperto il dialogo con il territorio e le sue persone, garantendo una consulenza di qualità e un supporto costante».