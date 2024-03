Edilizia, Fillea Cgil Modena: “Ennesimo caso di irregolarità”

La Fillea Cgil esprime soddisfazione per l’attività di controllo condotta, nella giornata di ieri, dall’Ispettorato del Lavoro, nella sua componente amministrativa e tecnica, e dalla Guardia di Finanza di Modena. La “squadra” operativa ha agito su segnalazione della stessa Fillea per diverse irregolarità in materia di lavoro e tutela della sicurezza dei lavoratori.

“La verifica ispettiva ha portato – spiega una nota di Fillea Cgil Modena – nei confronti di un’azienda operante in un cantiere della provincia di Modena, all’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale. La stessa ditta era già destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero da parte dell’Ispettorato del lavoro e nonostante ciò continuava ad operare nel medesimo cantiere.

Sono state riscontrate anche gravi carenze in materia di sicurezza: dal ponteggio non correttamente ancorato e senza parapetti, a insufficienti ancoraggi realizzati in modo improprio, alla mancanza di documenti obbligatori per la gestione delle lavorazioni in sicurezza”.

La Fillea Cgil ringrazia l’Ispettorato del Lavoro di Modena e la GdF per la sinergia operativa e la celerità dell’intervento sul cantiere segnalato.

“Questo ennesimo caso ci deve far riflettere sulla necessità di continuare la lotta a irregolarità e illegalità, rafforzando i controlli a difesa della dignità del lavoro, delle aziende che operano legalmente e della comunità modenese”.