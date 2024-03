Due feriti in uno scontro tra auto a Guastalla. Ragazzo ferito in altro incidente a Casina

Quattro autovetture coinvolte in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21:30 sulla SP62, variante Cispadana a Guastalla (foto). Due le persone ferite e ricoverate all’ospedale di Guastalla. Sul posto i Vigili del fuoco di Guastalla, i sanitari del 118 e i Carabinieri.

E’ invece rimasto ferito in modo grave un ragazzo di 17 anni che, ieri intorno alle 13:30, in via Rio Torbido-SS63 del Cerreto a Rio Torbido di Casina, è rimasto coinvolto in uno scontro tra un’autovettura e due ruote. Il giovane è stato elitrasportato all’Ospedale di Parma in codice 3, di massima gravità.