Sabato e domenica al Teatro Piccolo Orologio di Reggio: “Barabba” opera postuma di Antonio Tarantino

La stagione Primavere del Teatro Piccolo Orologio di Via Massenet si arricchisce di una nuova perla rara: sabato 16 marzo alle ore 21 e domenica 17 marzo alle ore 19 vedrà la luce Barabba, opera postuma del grande drammaturgo Antonio Tarantino, pubblicata nel 2021 dalla casa editrice Cue press e considerata suo testamento spirituale.

Lo spettacolo, prodotto da Teatri di Bari, vede la regia di Teresa Ludovico, che vanta una proficua e pluridecennale vicinanza artistica ai testi di Tarantino, che ha portato più volte in scena; spazio scenico e luci sono curati da Vincent Longuemare, storico collaboratore di Ludovico presso i Teatri di Bari. In scena, la vibranti e potenti parole del testo sono portate in vita dall’interpretazione di Michele Schiano di Cola; Sabrina Cocco cura la produzione, mentre assistente alla regia è Domenico Indiveri.

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178,