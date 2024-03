Ruba il portafoglio dalla borsa di una donna: 27enne denunciata a Sant’Ilario d’Enza

Si trovava all’interno del supermercato Conad Sant’Ilario d’Enza quando, probabilmente distratta, subiva il furto del proprio portafogli che gli veniva asportato dall’interno della sua borsa. Solo il giorno dopo la derubata presentava denuncia presso i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza i quali avviavano le indagini e, anche grazie all’ausilio del sistema di video sorveglianza, riuscivano a risalire alla presunta autrice del furto.

Con l’accusa di furto con destrezza, i militari hanno così denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale una 27enne domiciliata nel reggiano. I fatti risalgono alla mattina del 2 novembre scorso, quando la vittima si recava presso la stazione carabinieri di Sant’Ilario d’Enza per denunciare il furto del suo portafoglio. La derubata riferiva ai militari, che il giorno precedente, alle 16:00 circa, si era recata presso il Supermercato Conad del paese per fare la spesa. Giunta all’interno del supermercato, la donna riponeva la sua borsa all’interno del carrello. Poco dopo si rendeva conto che la borsa era aperta e mancava il suo portafogli con all’interno i suoi documenti e la somma contante di 40,00 euro: ignoti, approfittando di una sua distrazione, avevano compiuto il furto senza che lei si accorgesse di nulla. Formalizzata la denuncia, i militari davano avvio ad approfondite indagini.

Venivano acquisite le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza posizionate all’interno del supermercato, dove si appurava che due persone, una donna e un uomo (quest’ultimo in corso di identificazione), utilizzando la “tecnica di distrarre”, si avvicinavano alla donna e approfittando della sua momentanea disattenzione, gli asportavano materialmente il portafoglio dalla borsa, per poi uscire entrambi dal Supermercato passando dai tornelli posti all’ingresso. Venivano anche visionate le immagini di videosorveglianza poste all’esterno dell’esercizio commerciale, che immortalavano i due salire a bordo di un’autovettura per poi dileguarsi. Si risaliva alla targa dell’autovettura, che, a seguito di approfondimenti investigativi risultava essere noleggiata dalla presunta autrice del furto.

Alla luce dei risvolti investigativi, i carabinieri acquisivano a carico della 27enne, elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di furto con destrezza, per la cui ipotesi veniva quindi denunciata alla Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Per il complice della donna, sono ancora in corso attività investigative per risalire all’identificazione.