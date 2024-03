Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 14 marzo 2024

In prevalenza sereno o poco nuvoloso, temporaneamente nuvoloso al mattino per estese velature. Tra la notte ed il primo mattino possibili foschie dense e locali banchi di nebbia nelle pianure prossime al Po e lungo la costa.

Temperature minime in lieve diminuzione, comprese tra 5 e 7 gradi e localmente inferiori in aperta campagna. Massime in aumento sulle pianure interne con punte di 18/19 gradi, valori intorno a 15/16 gradi sulla costa. Venti deboli, di direzione variabile, tendenti a disporsi intorno a sud-ovest in serata. Mare quasi calmo con moto ondoso in leggero aumento dal tardo pomeriggio.

(Arpae)