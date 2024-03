Nidi d’Infanzia, Marco Biagini: “una risorsa per la comunità”

“Al Nido devono poter andare tutti, perché è importante dal punto di vista pedagogico e da quello della conciliazione dei tempi per le famiglie. Vogliamo sostenere le famiglie, far diventare Fiorano sempre più una comunità nella quale vivere bene. E i servizi sono una parte determinante di questo progetto. Per dirla in breve – specifica Marco Biagini, candidato Sindaco di Fiorano per Centrosinistra – sui nidi servono più posti e meno costi per le famiglie.

Fiorano parte da una situazione davvero ottima, le rette sono le più basse del distretto, le liste d’attesa sono a zero: è un’eccellenza, dobbiamo esserne orgogliosi. Partiamo da qui e, nell’arco di una legislatura, lavoriamo per fare diventare il Nido un’opportunità per tutti, se non un diritto”.

Attualmente la spesa sostenuta dal Comune di Fiorano per i nidi d’infanzia supera il milione di euro annuo, con una copertina da parte delle rette degli utenti che si aggira attorno al 30%.

Per quanto riguarda i servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni, che influiscono anche sulla conciliazione tra lavoro e vita familiare, il programma del Centrosinistra in via di implementazione prevede una riflessione aperta su orari e tariffe di accesso. L’obiettivo è rendere questi servizi più inclusivi e in grado di rispondere alle nuove esigenze delle famiglie, considerando i cambiamenti nel mondo del lavoro, nelle dinamiche demografiche e nei rapporti di supporto interfamiliare.

“Nella fascia fascia 0/3 – prosegue Biagini – occorre ragionare su un aumento dei posti disponibili ai nidi d’infanzia, per tendere all’annullamento totale delle graduatorie, arrivando a comprendere anche i figli di coppie residenti nelle quali lavora un solo genitore. Il Nido è una bellissima opportunità, occorre poterlo far diventare un diritto. Non è un lavoro semplice, da fare in pochi mesi: è un impegno di legislatura che deve passare attraverso l’abbassamento ulteriore delle tariffe e l’aumento dei posti disponibili”.