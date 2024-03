Modena: fermati sulla A1 con oltre un chilo e mezzo di cocaina

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato due cittadini italiani per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 7 marzo scorso, nel corso dell’attività di pattugliamento in ambito autostradale, personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord ha fermato per un controllo al km 156 nord dell’Al un’autovettura in transito. A bordo vi erano due uomini i quali da subito si mostravano particolarmente nervosi, fornendo versioni discordanti in merito al loro viaggio. Gli agenti procedevano quindi ad un controllo più approfondito del veicolo.

Nel portabagagli, nascosti tra il telaio e la copertura interna in plastica, venivano rinvenuti e sequestrati 5 involucri ricoperti da nastro adesivo ed un sacchetto di plastica trasparente contenenti – come accertato da successiva prova narcotest – sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di oltre 1,5 kg (1568,84 grammi). Venivano anche sequestrati quattro telefoni cellulari e la somma di 1500 euro in banconote di vario taglio.

Nella giornata di ieri il GIP del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha applicato agli indagati la misura cautelare in carcere, così come richiesto dalla Procura della Repubblica.