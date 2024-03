Festeggiati i 101 anni dello storico postino di Serramazzoni Ugo Giuliani

Ha compiuto 101 anni il signor Ugo Giuliani, figura iconica dell’appennino modenese, conosciuto dagli abitanti di Serramazzoni come “il pustèin”. Lo storico portalettere di Serra questa volta ha deciso di festeggiare l’importante traguardo non solo con i suoi cari ma anche insieme a quella che, nel corso del tempo, è diventata la sua famiglia allargata. Festeggiato per l’occasione dalla direttrice dell’ufficio postale Barbara Casolari e dai suoi collaboratori, con una torta per il longevo traguardo.

Nato a Gombola di Polinago nel lontano 1923, il signor Ugo ha un legame stretto con il mondo postale. Figlio di Pellegrino Giuliani, portalettere dell’antico borgo di Gombola che prestò servizio per l’allora amministrazione postale fino all’età record di settanta anni. Muove i suoi primi passi, all’insegna dei valori del lavoro e della famiglia postale, come sostituto del padre nel paese natale. Il 1951 fu l’anno del matrimonio con Zora Bedini, anch’essa portalettere, e successivamente del trasferimento da Gombola a Serra. Qui nel 1955 prese servizio stabilmente per ventinove anni fino al 1984 consegnando, prima a piedi e poi in bicicletta, lettere e cartoline tra Monfestino, Faeto e Pazzano. Nella sua vita, Ugo è stato anche deportato di guerra, dovendo affrontare dei giorni di prigionia sotto l’esercito tedesco. Riuscì a fuggire e una volta ritornato nei suoi monti combatté la battaglia del 1944 a Ponte Cervaro tra le file dei partigiani bianchi.

“Il signor Ugo, affezionato cliente del nostro ufficio postale – racconta la direttrice della sede di Serramazzoni, Barbara Casolari – è un uomo d’altri tempi. Per tutti noi un esempio ammirevole di caparbietà e lucidità. È con immenso piacere quindi che lo festeggiamo. Grazie alla capillarità dei nostri uffici postali – conclude la responsabile – siamo un punto di riferimento soprattutto per le comunità più piccole dove rappresentiamo un importante centro di aggregazione per i cittadini”.