Al via a Castelfranco la 13°edizione della rassegna “Freud e il mondo che cambia”

La Psicoanalisi torna a essere protagonista al Teatro Comunale Dadà di Castelfranco Emilia, per la XIII edizione della rassegna “Freud e il mondo che cambia”, dedicata al benessere emotivo e al disagio. Filo conduttore di questa edizione sono il piacere e la violenza, due fattori sempre più presenti nelle cronache locali e nazionali.

“Prende via la nostra tradizionale rassegna di appuntamenti legati alla psicoanalisi, che vedranno impegnati come sempre psicoterapeuti di primo piano, che ringrazio per il loro impegno e la loro disponibilità nel condividere la loro grande esperienza, grazie alla quale avremo la possibilità di riflettere insieme ai nostri cittadini e cittadine su temi chiave della vita quotidiana – commenta l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore.

“Abbiamo messo gli adolescenti al centro – afferma Luca Nicoli, psicoanalista, curatore assieme a Stefano Tugnoli dell’iniziativa – perché vivono un’età critica. Tutto il palinsesto ruoterà attorno all’esperienza giovanile: alla musica, alla violenza e alle identità sessuali, che oggi sono molteplici, complesse e a volte confuse”.

Gli incontri, che saranno tutti ad accesso libero e gratuito, prendono il via venerdì 15 marzo, alle 21.00, con l’appuntamento “John Lennon e Jim Morrison sul lettino: il rock come specchio dell’anima”, con ospite Vittorio Gonella, psicologo e psicoterapeuta, membro della Società Italiana di Psicoanalisi e Psicoterapia Sándor Ferenczi.

Si prosegue venerdì 29 marzo, alla stessa ora, con Angelo Moroni, psicologo e psicoterapeuta, che parlerà di “Ragazzi Cattivi? La violenza in adolescenza come percorso del trauma”. L’ultima serata del ciclo sarà venerdì 12 aprile, sempre alle 21, con la psicologa e psicoterapeuta Anna Cordioli alle prese con il mitologico Gender: “La vita in ‘Genere’: spunti per non fuggire gridando, di fronte alle tematiche di genere”.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 059.959390.