Reggiolo, furto di denaro al distributore automatico: cinque denunce

I carabinieri in forza alla stazione di Reggiolo sono risaliti ai presunti autori del furto di danaro contante dal distributore di bevande e alimenti di un’attività commerciale reggiolese. Con l’accusa di concorso in furto aggravato, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ed alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del capoluogo felsineo una 40enne ed il figlio 17enne unitamente a un 19enne, tutti residenti nel reggiano, un 20enne residente in provincia di Foggia e un 18enne residente nella bassa mantovana.

I cinque sarebbero ritenuti responsabili del furto compiuto una notte del mese di ottobre dell’anno scorso ai danni di un distributore di bevande e alimenti di Reggiolo, da dove sarebbero state sottratte varie monete per un importo complessivo di una cinquantina di euro. Ad accorgersi del furto la titolare dell’attività, che effettuando un controllo giornaliero alla gettoniera del distributore di bevande e alimenti si accorgeva che dal suo interno mancavano varie monete. Visionava le immagini del sistema di videosorveglianza installato all’interno ed all’esterno del locale, notava che 4 ragazzi e una donna, poco prima dell’1:30 del 9 ottobre 2023, dopo essere giunti in loco a bordo di autovettura, derubavano il distributore delle monete per complessivi 50 euro. I militari acquisivano i filmati che riprendevano le fasi dell’azione delittuosa diramandoli a tutti i comandi Arma da alcuni dei quali ricevevano indicazioni circa la loro identità. Altri riscontri, tra cui la targa dell’auto ripresa dalle telecamere, consentiva di acquisire ulteriori elementi di presunta responsabilità a carico dei cinque.

Alla luce di tutto ciò, gli stessi venivano quindi denunciati alla Procura reggiana e alla Procura minorile del capoluogo felsineo in ordine al reato di concorso in furto aggravato.