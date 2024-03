Lupi a Formigine, Romani e Bergamini (Lega): “Problema segnalato e colpevolmente ignorato: ora si corra ai ripari”

“Riteniamo frutto di sottovalutazione l’attacco di domenica notte nell’azienda agricola Bazzani a Formigine di un branco di lupi a mucche e vitelli, che ha provocato tanto dolore e anche danni economici”. Così Davide Romani e Matteo Bergamini del gruppo consiliare Lega Formigine.

“Già nel 2022 avevo denunciato l’avvistamento di 5 lupi sul territorio di Formigine, ma purtroppo sono stato attaccato perché, secondo queste persone, avrei fatto allarmismo ingiustificato – afferma Bergamini -. Hanno messo addirittura in dubbio ciò che avevo visto. Oggi invece abbiamo l’ennesima prova che il lupo è in pianura e minaccia le attività agricole e, soprattutto nel periodo estivo, potrebbe minacciare le persone”.

E aggiunge Romani: “Se non si fosse messo in dubbio quanto testimoniato due anni fa, bollando colpevolmente la segnalazione come ‘acchiappa like’, oggi si sarebbero potute mettere in atto adeguate politiche di informazione ai cittadini sulla presenza del lupo nei nostri territori e su quali comportamenti mettere in atto a salvaguardia di sé stessi e delle proprietà”.

“Si proceda subito a recuperare il tempo perduto – sollecitano – e ci si attivi per attuare specifiche strategie di contenimento, a salvaguardia della comunità e del lupo stesso”.