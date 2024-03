La Pallanuoto Reggiana batte anche la Rari Nantes Verona 15-6

Altri 3 punti importanti per la squadra granata vengono dall’ottava partita del Campionato maschile regionale di serie C, disputata in casa, presso la piscina Ferretti-Ferrari, sabato scorso, 9 marzo. A pochi giorni dell’ultima giornata del girone di andata, la squadra granata si trova prima a punteggio pieno (24), con 4 punti in più sulle dirette inseguitrici, Lodi (20) e Mestre (19).

Con Verona inizia come al solito una partita di botta e risposta, senza vedere una squadra prevalere sull’altra. Solo nel finale i granata riescono a prendere il largo, portando a tabellino marcatori la maggior parte della rosa e incassando infine l’ottava vittoria di fila. Ennesima prestazione di spessore per i ragazzi granata che sabato prossimo, a Lodi, avranno una delle trasferte più ostiche della stagione.

“Il risultato finale non rispecchia appieno l’andamento della partita – commenta il mister Filippo Franceschetti -, Verona ci ha messo in difficoltà. Fino quasi alla fine del terzo tempo erano riusciti addirittura ad arrivare a -1, eravamo a 6 a 5 per noi. Poi forse loro sono un po’ crollati fisicamente, o noi avevamo preso le misure, e alla fine siamo riusciti a dilagare, arrivando a vincere 15 a 6. È stata un’ottima prestazione di squadra e un ottimo test in preparazione di sabato prossimo, dove andiamo a Lodi per l’ultima giornata del girone di andata contro la squadra che al momento è seconda, che ha 4 punti di distanza da noi, avendo pareggiato proprio sabato con il Trento. È una partita che assume già dei contorni importanti, quelli di uno scontro promozione. La squadra deve arrivare molto preparata”.

Marcatori: Bussei (3), Borsari (3), Righetti (2), Montante (1), Roldan Garcia (1), Lepore (1), Ruini (1), Curti (1), Magnani C. (1), Algeri (1).

Parziali: 2-2, 6-4, 8-5, 15-6.

L’appuntamento con l’ultima giornata del girone d’andata è per sabato 16 marzo, alle 20:30, presso la piscina Faustina, in viale Piermarini, a Lodi, contro la Sporting Lodi.