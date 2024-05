Doppio appuntamento con il mercato ambulante in questo fine settimana in centro a Sassuolo.

Domani, sabato 4 maggio, come ogni primo sabato del mese tornerà “Sassuolo Antiquariato e Vintage”: il mercato dell’antiquariato e modernariato che, per l’occasione, oltre alla consueta piazza Garibaldi sarà ampliato anche a via Mazzini.

Domenica 5 maggio, invece, per tutta la giornata in piazza Garibaldi appuntamento con “Il Bel Mercato come una volta”.