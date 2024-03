Vignola, due incontri sul Contratto di fiume e paesaggio del medio Panaro

Sono programmati per il mese di marzo due incontri pubblici rivolti ad associazioni, agricoltori e cittadini sensibili ai temi della tutela dell’ambiente per far conoscere e crescere il Contratto di fiume e paesaggio del medio Panaro, quello strumento che ha come obiettivo il sostegno a una gestione rispettosa dell’ambiente fluviale.

Il Contratto nasce nel 2012, sulla base della legge regionale del 2000 sulla tutela del territorio, dopo un percorso partecipativo che aveva visto coinvolti cittadini dei Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro e Spilamberto, ai quali si sono poi aggiunti Marano sul Panaro e San Cesario sul Panaro. Finalità del Contratto sono la mitigazione del rischio idrogeologico, la tutela e il recupero di ecosistema e biodiversità, la valorizzazione di elementi della memoria storica collettiva e dei luoghi che legano affettivamente le persone al fiume. Il Contratto di fiume, in sostanza, è uno strumento di pianificazione che coinvolge soggetti pubblici e privati, in un contesto partecipativo in cui le diverse componenti interagiscono secondo le proprie competenze, allo scopo di produrre una gestione equilibrata, rispettosa e condivisa dell’ambiente fluviale del nostro territorio.

Il primo incontro è programmato per mercoledì 13 marzo, alle ore 18.00, presso la Sala consiliare del Comune di Vignola ed è rivolto principalmente alle associazioni impegnate sui temi della tutela dell’ambiente e della sua divulgazione. Il secondo incontro, invece, si terrà mercoledì 20 marzo, alle ore 15.00, sempre presso la Sala consiliare del Comune di Vignola, ed è rivolto, in via principale, agli agricoltori del territorio, ma è aperto anche alla partecipazione di tutti i cittadini interessati ai temi della tutela del paesaggio, dell’ambiente e delle acque.