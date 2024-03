Per un uso consapevole della tecnologia e dei dispositivi digitali: venerdì 15 marzo al Castello di Spezzano

Un incontro finalizzato a promuovere un patto educativo che mira a sensibilizzare i minori sull’utilizzo responsabile degli strumenti digitali: lo organizzano l’Istituto Comprensivo “Bursi” di Fiorano e l’Officina informatica del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Unimore, venerdì 15 marzo 2024 (ore 18) presso la Sala delle Vedute del Castello di Spezzano

In un’epoca in cui la tecnologia digitale è diventata parte integrante della vita quotidiana, è essenziale educare i giovani su come utilizzare tali strumenti in modo sano, sicuro ed efficace.

Con questo obiettivo comune, l’IC Bursi, con la sua Dirigente Prof.ssa Ilaria Leonardi, e il CRID dell’Università di Modena e Reggio Emilia, diretto dal Prof. Thomas Casadei, si sono uniti per organizzare questo importante evento, focalizzato sull’importanza di un coinvolgimento attivo dei genitori nel monitorare l’uso dei mezzi digitali da parte dei loro figli.

L’incontro di approfondimento, Per un uso consapevole della tecnologia e dei dispositivi digitali, porrà in dialogo pediatri educatori, genitori, associazioni del territorio e esperti dell’Università per discutere delle sfide e delle opportunità che derivano dall’uso dei mezzi digitali da parte dei giovani.

Tra i principali argomenti che verranno trattati nell’ambito del dialogo:

l’impatto della tecnologia digitale sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei minori;

le strategie per educare i giovani a un utilizzo consapevole e responsabile di internet e dei social media;

il ruolo dei genitori nel promuovere una cultura digitale positiva e nello stabilire alcuni ragionevoli limiti nell’uso dei dispositivi digitali;

risorse e strumenti disponibili per genitori e educatori per affrontare le sfide legate all’utilizzo dei mezzi digitali da parte dei minori.

L’incontro rappresenta un’opportunità unica per genitori, educatori e membri della comunità accademica di condividere conoscenze, esperienze e buone pratiche per affrontare le sfide del mondo digitale in continua evoluzione.