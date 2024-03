Oggi a Carpi i funerali di Arianna, uccisa dal calcio di un cavallo

Una folla commossa oggi per l’ultimo saluto ad Arianna Giaroli, la ragazzina 13enne di Carpi morta venerdì dopo essere stata colpita al volto dal calcio di un cavallo. L’incidente giovedì, nel centro ippico di San Martino in Rio, nel reggiano.

Compagni di scuola, amici del centro ippico – con i quali condivideva l’amore per i cavalli – ma anche numerosi carpigiani stretti in lacrime attorno alla famiglia.

Dopo il decesso i genitori di Arianna hanno autorizzato l’espianto degli organi, mentre la procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.