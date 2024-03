Al via il nuovo ciclo di seminari di Unimore “Diritto dello Sport, Alimentazione e Benessere”

Il “Diritto dello Sport, Alimentazione e Benessere” è di nuovo al centro di un ciclo di incontri, aperto alla cittadinanza, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore e curato dalla Prof.ssa Silvia Manservisi, con il contributo di diverse realtà accademiche, sportive, militari e professionali.

Il ciclo di seminari, che prenderà il via giovedì 14 marzo, oltre a mettere in luce l’importanza di sport, attività fisica, salute e benessere anche in collegamento con l’alimentazione, come sancito negli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030, si inserisce nel piano strategico triennale del Dipartimento quale obiettivo condiviso con l’Ateneo per la realizzazione del progetto di divulgazione “Benessere e Sport”. Gli incontri, che proseguiranno fino al 9 maggio, si svolgeranno tutti dalle ore 12.00 alle 13.30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Modena (via San Geminiano 3).

Nell’appuntamento inaugurale di giovedì, 14 marzo, si parlerà di “UE HealthyLifestyle4All, un anno dopo: attività fisica, alimentazione e benessere”, con l’Avvocata Valeria Paganizza. La settimana seguente, giovedì 21 marzo, il tema dell’incontro sarà “Dai risultati sportivi all’insegnamento in Accademia Militare”, con la Prof.ssa Isabella Morlini, Delegata del Rettore Unimore per lo Sport, il Tenente Colonnello Raoul Gariano, responsabile Dipartimento di Educazione Fisica dell’Accademia Militare Modena, l’atleta Rita De Cesaris (100 m piani) e l’atleta Filippo Campioli (salto in alto).

“I seminari intendono offrire input per l’approfondimento di alcuni profili in cui lo sport estrinseca la sua molteplice funzione recepita anche nell’attuale testo riformato dell’art.33 della Costituzione nel riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. L’approccio adottato non sarà solo giuridico, ma anche pragmatico con il coinvolgimento di attori del mondo sportivo: si spazierà dalle testimonianze degli atleti con disabilità, agli sport femminili anche in ambito militare, agli sport dell’aria, alle nuove frontiere della ricerca scientifica svolta nello spazio sulla salute umana, ad alcune delle istituzioni quali il CAI che operano per la diffusione degli sport in montagna e la difesa del loro ambiente naturale, al rapporto con l‘evoluzione tecnologica, alle società calcistiche, ai valori e ai principi dello sport: uguaglianza, spirito di amicizia, rispetto reciproco, solidarietà e fair play, evidenziando l’interazione tra benessere, salute, alimentazione e attività fisica” mette in luce la Prof.ssa Silvia Manservisi.

Gli incontri proseguiranno nel mese di aprile: il 3 aprile con “La regolamentazione degli Esports: il “Codice degli esports” della Repubblica di San Marino” a cura del Prof. Gianluigi Fioriglio di Unimore; il 4 aprile con “Dalla moda al calcio: quando la passione di una famiglia diventa professione”, a cura della Prof.ssa Isabella Morlini; il 10 aprile con “Sport e disabilità: storie di resilienza, determinazione e successo” con relatore il Dott. Giacomo Guaraldi, Delegato del Rettore per la Disabilità e i Disturbi Specifici di Apprendimento DSA e gli atleti Adil Zarid (oro in pop dance) e Leonardo Rigo (Campione di scherma e studente Unimore); il 17 aprile con “Gli sport dell’aria: la conquista del record mondiale assoluto di quota in autogiro” con il Prof. Bruno Franchi di Unimore e la Dott.ssa Donatella Ricci di Leonardo Elicotteri; il 18 aprile con “Avanzare passando la palla all’indietro: il Rugby” con Enrico Freddi e Giovanni Malagoli di Modena Rugby 1965 e Andrea Rovina, allenatore prima squadra Modena Rugby 1965 e Cus Unimore; il 24 aprile con “Atleti Senza Limiti: Celebrazione delle Abilità nella Disabilità” con il Dott. Giacomo Guaraldi e l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi (argento, Campionati Europei Paratriathlon Turchia 2013).

Gli ultimi appuntamenti sono previsti nella prima metà del mese di maggio: il 2 maggio con “L’etica nello sport: un ponte tra scienza e diritti umani” a cura della Prof.ssa Silvia Salardi dell’Università di Milano-Bicocca; l’8 maggio con “Profili di responsabilità delle società di calcio” a cura dell’Avvocato Davide Stefani dello Studio Legale Beraldi & Vaccari; il 9 maggio con “Attività sportive in ambiente montano: Preparazione, sicurezza e benessere per la salute”, a cura di Alberto Accorsi, Vicepresidente CAI Sezione di Modena.

L’incontro conclusivo del ciclo si terrà sempre il 9 maggio, dalle 14.00 alle 15.30, con “Conquista dello Spazio: le nuove frontiere della ricerca scientifica sulla salute umana e volo suborbitale” col Prof. Bruno Franchi e il Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare Angelo Landolfi, medico aerospaziale e membro di equipaggio della missione “Virtute 1” a bordo della navicella spaziale SpaceShip-2 di Virgin Galactic.

Il seminario, se frequentato per almeno l’80% delle ore di didattica seminariale e dietro breve relazione finale da consegnare per e-mail alla coordinatrice Prof.ssa Silvia Manservisi, darà diritto all’acquisizione di 1 CFU per gli studenti del CdS Magistrale in Giurisprudenza e di 2 CFU per gli studenti del CdS in Scienze giuridiche per l’impresa e la pubblica amministrazione.