Vignola capofila del progetto europeo “Empower Women”

Una società democratica e inclusiva è una società in cui le donne hanno concretamente pari diritti e opportunità rispetto agli uomini: per perseguire questo obiettivo l’Unione europea ha varato il programma settennale Cerv – Cittadini, uguaglianza, diritti e valori. In questo ambito, il Comune di Vignola, per la prima volta, si è guadagnato il ruolo di capofila di un progetto, dal titolo “Empower Women”, che coinvolge partner da Italia (Unione della Romagna Faentina), Grecia (Liminal), Croazia (Opcina M. Draga), Malta (Imgarr), Cipro (Mesa Gitonia) e Portogallo (Lousada).

Si tratta di un progetto biennale (1° febbraio 2024 – 31 gennaio 2026), per il quale l’Unione europea ha stanziato un budget complessivo di oltre 230mila euro, che prevede interventi su quattro distinti ambiti considerati strategici per perseguire la parità di genere: donne e lavoro, lingua, istruzione e comunicazione. Ogni partner sviluppa pacchetti di lavoro distinti, in coordinamento con gli altri. Ad esempio, nel 2024, Vignola è impegnata nell’elaborazione e promozione di un questionario sulla parità di genere rivolto studenti e insegnanti, impiegati pubblici, associazionismo e tutta la comunità. Il medesimo questionario sarà somministrato negli altri Paesi. I dati saranno poi raccolti da Vignola e inviati al Centro documentazione donna che si occuperà dell’elaborazione e della presentazione pubblica prevista a Malta, nel mese di novembre. L’associazione culturale greca Liminal, invece, si occuperà di promuovere un’attività di formazione su “diversità e inclusione sociale” pensata per gli operatori del welfare: i partecipanti si impegneranno a condividere le informazioni apprese nelle rispettive comunità. La città cipriota di Mesa Gitonia lavorerà a un bando di concorso sulle Arti visive rivolto a studenti e ragazzi con un’età tra i 12 e i 18 anni, i cui risultati verranno presentati in occasione del Femmfest in programma a Cipro a ottobre. La città maltese di Mgarr avrà il compito di organizzare il workshop nel corso del quale verranno resi pubblici gli esiti del questionario.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti, anche grazie alla collaborazione con la società Idea-re di Paolo Franceschini, a intercettare questo bando ed essere stati scelti come capofila – conferma l’assessore ai Progetti europei Enrico Panini – Si tratta di un ruolo delicato e complesso, visto che spetta all’ente capofila dettare le tempistiche dei progetti e suddividere tra i partner le risorse a disposizione. Ringrazio, quindi, i nostri uffici, ed Elisa Quartieri in particolare che sta tenendo i rapporti con i partner e il Centro documentazione donna, per la fattiva collaborazione”.

“Abbiamo messo a punto un programma di iniziative che ci accompagnerà per i prossimi due anni – aggiunge la vice-sindaca e assessora alle Pari opportunità Anna Paragliola – Sono iniziative di studio e approfondimento, come il questionario, ma anche iniziative pubbliche innovative nelle quali vogliamo coinvolgere ragazze e ragazzi, donne e uomini delle nostre comunità nel confronto con i Paesi a noi vicini. Ricordo che il Consiglio comunale di Vignola, con delibera del marzo 2023, ha adottato la “Carta europea per la parità tra donne e uomini nella vita locale”, con cui l’Amministrazione si è impegnata ad adottare tutte le misure, le azioni e gli obiettivi per sostenere concretamente le pari opportunità, condizione senza la quale, tra l’altro, non avremmo avuto accesso al bando europeo. Una società in cui le donne studiano e lavorano al pari degli uomini è una società più giusta, più ricca, più soddisfacente per tutti”.

#8marzo, le iniziative a Vignola per la Giornata internazionale della donna