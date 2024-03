Venerdì al Teatro Asioli di Correggio “Top Girls”

Venerdì 8 marzo (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio, all’interno della stagione di prosa, si celebra la Festa della Donna con lo spettacolo Top Girls, un testo di Caryl Churchill diretto da Monica Nappo, prodotto da Fondazione Teatro Due, che vede in scena Corinna Andreutti, Valentina Banci, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Martina De Santis, Simona De Sarno, Monica Nappo, Sara Putignano.

Uno spettacolo tutto al femminile e un testo – andato in scena per la prima volta nel 1982 a Londra e poi ripreso in tutto il mondo – che pone domande su quale sia la relazione della donna con il potere e quanto sia possibile avere una posizione di comando senza perdere il proprio femminile.

La piéce di Caryl Churchill, una delle più grandi drammaturghe di lingua inglese viventi, si concentra sul personaggio di Marlene, responsabile di un’agenzia di collocamento londinese, raccontando i compromessi che ha dovuto accettare in una carriera costellata di successi; un racconto che l’autrice compone con l’utilizzo di tecniche insolite, tra cui una costruzione non lineare, dialoghi incalzanti e un visionario mix di fantasia e realtà.

Celebre è la scena iniziale della immaginaria cena di festeggiamento per la promozione di Marlene. Invitate cinque donne, figure iconiche di epoche diverse, nella letteratura e nell’arte: la scrittrice e esploratrice scozzese del XIX secolo Isabella Bird; Lady Nijo, cortigiana giapponese del XIII secolo e in seguito monaca buddista errante; la papessa Giovanna che nel IX secolo, travestita da uomo, raggiunse il grado ecclesiastico più alto dell’Impero; Dull Gret, figura centrale di un quadro di Bruegel, e la Paziente Griselda, un personaggio delle storie di Boccaccio e Chaucer, la cui obbedienza al marito di fronte a orribili maltrattamenti l’ha resa leggenda; tutte donne del passato e della fantasia che sono riuscite ad ottenere successo nel mondo degli uomini, ma sempre pagando un prezzo. Le scene successive, saltando avanti e indietro nel tempo, smascherano lacerazioni profonde, rivelando che il successo professionale ha danneggiato irreparabilmente la vita personale di Marlene.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: biglietteria@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it