Un viaggio alla scoperta della musica a Correggio sabato inizia So(g)nante

Alla biblioteca Einaudi di Correggio si va alla scoperta della musica. Grazie a So(g)nante, un trittico di incontri con musicisti realizzato in collaborazione con il Cepam per un viaggio all’interno della musica che tocca in ogni puntata anche Correggio.

Si comincia sabato 9 marzo alle 17 con “Solos”, ovvero l’evoluzione della chitarra solista dagli anni ’60 ad oggi. A fare da Virgilio sarà Jonatha Gasparini, noto chitarrista reggiano, che ci racconterà il ruolo dello strumento rock per eccellenza, dal protagonismo assoluto alla linea melodica sottotraccia, attraverso i generi musicali di cui si è resa strumento rappresentativo e

insostituibile. La giornata propone due appendici: una su Vasco Rossi collegandosi al suo lavoro di

cantautorato attraverso gli storici chitarristi Riva e Solieri, l’altra su Raimondo Violi, che è stato anche suo insegnante.

Secondo appuntamento sabato 16 marzo, sempre alle 17, con Tiziano Bellelli dal titolo “Guccini, l’universale nel particolare”. Da Pavana a New York passando dalla via Emilia. Guccini inizia scrivendo canzoni per altri interpreti e diventando uno dei principali autori del beat italiano, finché non decide di interpretare egli stesso i suoi brani, dando vita ad una lunga storia di incisioni e concerti che arriva ai nostri giorni. In questa serata i temi a lui più cari, la sua poetica e il suo rapporto con le parole, la musica e i musicisti.

In appendice propone un accenno alla canzone scritta da Ligabue per Guccini e un breve approfondimento su alcuni artisti locali: Alfonso Borghi, Fabrizio Tavernelli e Frankie Magellano.

Ultimo appuntamento sabato 6 aprile, sempre alle 17, con Tiziano Bellelli e Sara Dieci, dal titolo “Le tre vesti di Spoon River”. L’evoluzione dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters: grazie

alla traduzione di Fernanda Pivano arriva a Fabrizio De Andrè, che ne fa scaturire l’album capolavoro del 1971 “Non al denaro, non all’amore né al cielo”.

I tre relatori sono docenti Cepam che propone questi incontri nelle realtà in cui è presente coi suoi corsi di educazione alla musica e agli strumenti musicali come, appunto, Correggio.

