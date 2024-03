TeatrAMO, al via sabato l’8°edizione della rassegna benefica a Nonantola

Al via sabato 9 marzo, al Teatro Troisi di Nonantola alle ore 21, “TeatrAMO”. Si tratta della Rassegna di teatro del territorio promosso dall’associazione Elfoavventure APS a sostegno dei progetti “Adotta una Classe” in Madagascar, ”ISHUKO – Centro salute per giovani” di Cristina Fazzi e “Casa di Accoglienza disabili mentali e fisici” suore del Cotolengo in Zambia.

SABATO 9 MARZO ORE 21.00

In scena “Coppia Aperta quasi Spalancata” della Compagnia “I Senza Fissa Dimora” di Busto Arsizio (VA). Uno spettacolo di Dario Fo e Franca Rame per la regia di Patrizia Cuvello.

SABATO 23 MARZO ORE 21.00

In scena “Black Comedy” della Compagnia “Il Poggio” di S.Giovanni in Persiceto (BO). Di Peter Shaffer Regia Valerio Secchieri.

SABATO 6 APRILE ORE 21.00

In scena “Tutta Colpa del Cioccolato” della Compagnia “Allegra Compagnia” di Nonantola (MO). Spettacolo di Andrea Ansaloni che si occupa anche della regia.

Info e prevendita: 335 5881505