Quattro Castella: rompe con un calcio la porta a vetri del bagno di un bar. Denunciato

Non si conoscono i motivi del presunto gesto vandalico di un 15enne che, con un violento calcio, avrebbe mandato in frantumi il vetro della porta del bagno di un esercizio commerciale a Quattro Castella. I militari della locale stazione, allertati dal titolare, raccolte le prime informazioni e grazie alle concordi dichiarazioni dei presenti, riuscivano a risalire al presunto autore del gesto denunciando, in stato di libertà all’Autorità minorile del capoluogo felsineo, un minorenne di 15 anni residente in un comune della provincia.

I fatti risalgono al 20 febbraio scorso, quando intorno alle ore 19:30 la pattuglia del comando stazione di Quattro Castella è intervenuta presso un esercizio pubblico di Quattro Castella, in quanto il titolare segnalava il danneggiamento di un vetro della porta del bagno dell’esercizio ad opera di un minore, che dopo il fatto si era dato alla fuga. Alcuni testimoni riferivano ai militari di aver visto chi aveva danneggiato la porta, nello specifico il giovane, che con un calcio aveva mandato in frantumi il vetro della porta del bagno. Formalizzata la denuncia da parte del titolare del locale, i carabinieri davano avvio alle indagini, ed a seguito delle informazioni raccolte e grazie alle concordi dichiarazioni testimoniali, acquisivano elementi di presunta responsabilità a carico del minore, il quale veniva denunciato.

Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.