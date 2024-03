Assoturismo Confesercenti circa la campagna su tv nazionale per la promozione di Modena

Fino al 18 marzo su La7 sarà possibile ammirare le bellezze di Modena in uno spot promosso dall’amministrazione comunale. Per Assoturismo Confesercenti Modena “l’iniziativa è lodevole e andrà a richiamare molti visitatori. Inoltre conferma la volontà dell’amministrazione alla promozione turistica della città nei suoi più diversi temi: arte e cultura, motori, enogastronomia, natura e sport”.

Una campagna pubblicitaria che arriva a pochi giorni di distanza dallo spot promozionale relativo al sito patrimonio dell’Unesco del Duomo e della Ghirlandina. Lo spot, trasmesso per la prima volta ieri sera su La7 e che continuerà fino al 18 marzo, raggiungerà milioni di telespettatori e possibili turisti, di tutte le età.

“Un passo importante – afferma Gabriella Gibertini, Presidente Assoturismo Confesercenti Modena – per promuovere ancora di più la città della Ghirlandina e il territorio della provincia, che, con le sue eccellenze storiche, culturali, enogastronomiche e naturalistiche, è attrattiva non solo per i turisti italiani ma anche per i tanti stranieri che scelgono il nostro territorio come meta di viaggio”.

“È importante seguire questa strada – continua Gabriella Gibertini – perché i risultati, in ambito turistico, non sono mai del tutto acquisiti e il turismo è sempre in costante cambiamento. Infatti, il turismo del 2023 è anche frutto di quel fenomeno chiamato revenge-tourism dato dalla voglia di recuperare lo stop dovuto al Covid. Pertanto Il 2024 sarà l’anno in cui si deve consolidare il “Brand Modena” fatto di motori, cultura, arte, storia, natura e ovviamente la nostra tanto amata, e unica nel mondo, enogastronomia”.

“È necessario continuare a investire sulla promozione della città e del territorio modenese per la crescita economica delle nostre piccole e medie imprese, strutture ricettive e pubblici esercizi che si impegnano ogni giorno per garantire il successo che Modena si merita” conclude Gabriella Gibertini, Presidente Assoturismo Confesercenti Modena.