Aggiornamento del programma delle chiusure previste sulla A1, sulla A13 e sul R14

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3, via Guglielmo Marconi, SS64, Tangenziale di Bologna, per rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

**

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Modena nord, che era prevista dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 7 marzo

**

Sul Raccordo di Casalecchio (R14), sono state annullate le chiusure dell’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, che erano previste dalle 10:00 alle 20:00 di mercoledì 6 e di giovedì 7 marzo. Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 10:00 alle 20:00 di venerdì 8 marzo, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto. Si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio è già chiusa in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento del sottovia.