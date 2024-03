Prosegue il tour di “Non c’è lui senza lei”, l’ultimo spettacolo creato e portato in scena dalla compagnia 8mani Teatro

Sono 17 gli anni di attività di questa realtà tutta modenese, con oltre 400 spettacoli all’attivo suddivisi in vari format, per il teatro, le piazze, i locali ed eventi di ogni genere, con alla base due costanti, il divertimento e l’interazione con il pubblico, sul quale i 4 attori, costruiscono le loro performance.

Grazie al comune di Sassuolo in collaborazione con Marazzi Group, domenica 17 marzo ore 20:30, Gino Andreoli, Federica Cavalli, Ivan Cattini e Patrizia Vescogni, saranno sul palco del Crogiolo Marazzi, con ingresso gratuito. Alle musiche Alessandra Fogliani.

Agli attori della compagnia alcune domande:

Federica, quali sono le tematiche di NCLSL?

Questo è uno spettacolo su pregiudizi e stereotipi, tematiche importanti, non semplici, ma che noi abbiamo deciso di portare in scena con il sorriso, grazie all’improvvisazione teatrale.

Patrizia, perché è importante per voi questo spettacolo?

Perché ci siamo accorti di essere immersi nel nostro essere maschi, essere femmine, e dunque ci siamo detti “sbrogliamo un po’ questa matassa”. Io ad esempio, come psicologa, cerco di dare al pubblico qualche strumento in più di riflessione sui temi sviluppati dagli attori in scena.

Ivan, l’improvvisazione teatrale non è solo divertimento e leggerezza?

Gli 8mani sono partiti con un intento ludico, di intrattenimento leggero e divertente, ma poi è nata sempre di più l’esigenza di utilizzare questo linguaggio, l’improvvisazione teatrale, per arrivare a veicolare dei messaggi importanti, sociali, ma sempre con leggerezza e senza mai erigersi a maestri di vita. Con NCLSL abbiamo il desiderio che il pubblico si diverta ma al tempo stesso si ponga delle domande.

Gino, ma è tutto davvero improvvisato?

Assolutamente sì, è la nostra arte da sempre, poi certo, questo spettacolo necessità di una struttura data anche dalle tematiche trattate, all’interno però della quale muoversi in totale libertà. Ad ogni messa in scena prendiamo spunti dal pubblico presente in modo da raccontare le loro storie, ecco che ogni volta lo spettacolo risulta unico ed irripetibile.

L’appuntamento con gli 8mani Teatro è dunque per domenica 17 marzo, ore 20:30, presso il Crogiolo Marazzi di Sassuolo, con ingresso gratuito.