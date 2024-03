LAFF, l’azienda di Scandiano specializzata nell’Adeguamento antisismico dei capannoni

L’Emilia è la grande patria delle piccole e medie imprese manifatturiere, aziende che nascono fieramente artigiane e che, col tempo, si evolvono e si rafforzano pur mantenendo un certo rapporto direttore col mondo del lavoro, dei cantieri e delle lavorazioni.

Appartiene a questa grande schiera anche l’azienda Laff di Scandiano, con oltre cinquant’anni d’esperienza nel mondo della carpenteria fabbrile.

L’impresa, che oggi è ben strutturata, nasce come realizzatore e progettatore di grigliati per l’industria. Col tempo l’azienda Laff si esprime al meglio nella realizzazione di scale in ferro, sia per uso residenziale che destinate al mondo dell’impresa manifatturiera. Laff si concentra nella produzione di scale alla marinara, particolari manufatti indispensabili per settori specifici, come quello ceramico.

Nel 2012 l’azienda investe e si espande creando un team specializzato nell’esecuzione, sia pratica che burocratica, dell’adeguamento antisismico di capannoni e immobili in genere trovando spazio anche nel comparto agricolo e nel mondo dell’allevamento.

“In questi giorni riceviamo molte telefonate, il recente sciame sismico ci ha riportato al grande terremoto che tutti noi abbiamo nella mente: l’unica cosa che possiamo fare è sfruttare gli incentivi e i bonus per adeguare gli spazi di lavoro e renderli più sicuri” così Francesco Manzo, co-titolare dell’azienda, l’imprenditore ha continuato dicendo: “Il nostro tessuto imprenditoriale è composto da persone che hanno una certa sensibilità, sono persone che desiderano vedere i propri dipendenti al lavoro in spazi sicuri e oggi disponiamo della tecnologia e delle risorse per farlo. In Italia ci sono diverse zone sismiche, la nostra regione è classificata in zona due, ovvero con un rischio medio. In base a questa classificazione è essenziale valutare l’esigenza di apportare o meno delle modifiche ai propri immobili”

L’azienda Laff si occupa anche della parte progettuale e affianca l’azienda in tutte le fasi della lavorazione, così da sfruttare al massimo i bonus che ancora oggi sono disponibili per tutti coloro che intendono fare adeguamento antisismico.

Per contattare Laff è sufficiente visitare la pagina che trovate a questo link: https://www.laff.it/contatti

Oppure basta chiamare 0522-857779, contatto diretto: 347-66 04 511