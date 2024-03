A1 Milano-Napoli: chiuso per una notte il tratto Reggio Emilia-allacciamento A22 verso Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena, verso Bologna. Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata all’interno del suddetto tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: viale dei Trattati di Roma, SS722, Tangenziale di Reggio Emilia, SS9 via Emilia ovest e e rientrare sulla A1 alla stazione di Modena nord, in direzione di Milano, per poi immettersi sulla A22 Autostrada del Brennero.