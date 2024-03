Una persona denunciata e due segnalate ieri a Modena durante i controlli dei Carabinieri

Dalle prime ore del pomeriggio di ieri, i Carabinieri delle Compagnie di Modena,

Carpi e Sassuolo, hanno eseguito dei servizi coordinati, disposti dal Comando Provinciale

nelle aree cittadine di Modena per la prevenzione e contrasto dei reati contro la persona, il

patrimonio e quelli connessi agli stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche.

Le zone maggiormente interessate ai controlli sono state quelle di piazza Grande,

piazza Matteotti, piazza della Pomposa e via Taglio, dove i Carabinieri hanno proceduto

all’identificazione di 42 persone di cui 21 straniere.

Nell’ambito di tale attività, sono stati segnalati alla Prefettura di Modena, due uomini

che, controllati in questa via Taglio, sono stati trovati in possesso di piccole quantità di

hashish per uso personale.

In un successivo controllo, effettuato ai margini del centro, un giovane alla vista dei

militari si dava alla fuga liberandosi nel contempo di un involucro contenente poco più di 7

grammi di hashish. Una volta inseguito e bloccato, lo stesso veniva trovato in possesso di

alcuni monili ed orologi di provenienza illecita.

L’interessato è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione

ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.