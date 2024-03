Atti vandalici, Romani (Lega): “Frutto di sottovalutazione”

“Davvero non è riduttivo definirla una notte di follia quella in zona via per Sassuolo e via Frosinone. Nessuna bravata, nessuna goliardata, nessuna ragazzata. Si tratta di vandalismo, si tratta di reati e siamo fortunati a dover fare “solo” il bilancio dei danni, anziché una conta di feriti, o peggio”. Così il capogruppo della Lega Davide Romani.

“Ringraziamo le forze dell’ordine intervenute – prosegue Romani – che devono affrontare un numero di episodi crescenti in un vasto territorio e senza avere il dono dell’ubiquità.

Tuttavia non ci possiamo sottrarre da qualche riflessione, amara. Da tempo stiamo lanciando allarmi sull’aumento di fatti violenti sul territorio, ma anche di aggressioni e del preoccupante fenomeno delle baby gang.

Allarmi inascoltati da parte di un’Amministrazione troppo occupata a minimizzare per dare l’idea di percezioni e l’impressione di una gestione del paese “perfetta”. Non è così. Anche nelle piccole realtà bisogna fronteggiare situazioni complesse, prima che divengano totalmente fuori controllo, non certamente far passare un messaggio di impunità e sottovalutazione, che alimenta solo altri episodi, via via più gravi.

Occorre correre subito ai ripari. Fortunatamente fra pochi mesi avremo l’opportunità di andare in direzione diversa” conclude il capogruppo della Lega Davide Romani.