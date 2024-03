Prima conferenza stampa per Davide Ballardini

Una conferenza stampa di vigilia molto particolare quella prima di Verona – Sassuolo.

Davanti a un gruppo di giornalisti più numeroso del solito (come era prevedibile) sono comparsi oltre agli immancabili responsabili della comunicazione anche l’Amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, il direttore organizzativo Andrea Fabris e il direttore sportivo Giovanni Rossi.

Tutti li non solo per dare il benvenuto al nuovo allenatore Davide Ballardini ma anche per rispondere a seguito della conferenza stampa del mister alle domande della stampa.

Dopo il benvenuto di rito al nuovo Mister che come saprete arriva a Sassuolo a seguito dell’esonero di Alessio Dionisi e alla parentesi Bigica (per una partita), l’allenatore ravvenate ha da subito condiviso alcune sua convinzioni.

“Il Sassuolo era l’unica società a cui noi eravamo interessati in caso di chiamata. Siamo qui da solo due giorni e ci siamo dedicati ad alcuni concetti per noi fondamentali sia in fase difensiva che offensiva. Quello a cui daremo massima attenzione e l’atteggiamento giusto da tenere tutti insieme. I ragazzi che abbiamo incontrato sono un gruppo che ci ha comunicato sensazioni positive. Ora serve avere fame e tenere il fuoco acceso tutti insieme”.

Riguardo la domanda sul momento psicologico dei suoi Ballardini ha commentato:

“Trovo sia un bene che i giocatori non siano tranquilli, nel calcio come nella vita è utile affrontare anche momenti di difficoltà in quanto aiutano a crescere”.

Terminata la parte di conferenza del Mister ha ripreso la parola Carnevali che ha ringraziato Alessio Dionisi per il lavoro svolto con il Sassuolo e un grazie anche a Mister Bigica (uno di famiglia) per la sua presenza in panchina con il Napoli.

“Penso che io Sassuolo abbia la sua storia con 11 anni di Serie A ininterrotta alle spalle e la volontà di continuare a scriverla”.

A chi gli chiedeva di mercato e di Domenico Berardi l’AD neroverde ha risposto:

“Non lo ritengo un mercato che ha sottovalutato la situazione ma scelte sempre condivise con tutti in primis con l’allenatore. Domenico è il nostro campione e con il suo rientro penso che possa darci una decisa mano ma come devono farlo tutti”.

Inizia ufficialmente oggi dunque, la gestione Ballardini e domani (domenica) è ancora uno scontro diretto.