Modena: guida in maniera spericolata, anche contromano e non si ferma all’alt. Inseguito ed arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino moldavo, di 22 anni, per i reati resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 23.20, una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nell’attività di controllo del territorio, nel transitare in via Emilia Ovest ha notato una autovettura sopraggiungere a forte velocità dal parcheggio lato Parco Ferrari ed imboccare viale Italia per poi dirigersi verso la tangenziale Pablo Neruda, ignorando i semafori rossi.

Gli agenti si sono posti al suo inseguimento, intimandole più volte l’alt. Una volta in tangenziale l’autovettura, nonostante fosse andata a collidere con un altro mezzo in transito, dopo aver effettuato un testacoda ha proseguito percorrendo la tangenziale in contromano e andando ad impattare contro la rotonda all’intersezione con strada Formigina.

Il conducente è sceso quindi dall’auto, tentando invano di proseguire la fuga a piedi in direzione strada per Cognento. Raggiunto dagli agenti, è stato bloccato con non poca difficoltà. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica da verosimile assunzione di sostanze alcoliche, ha infatti opposto resistenza, colpendo con violenza gli operatori, che successivamente sono ricorsi alle cure del Pronto Soccorso e sono stati dimessi con prognosi di 7 giorni per policontusioni.

L’indagato, già noto alle Forze dell’Ordine, a seguito di accertamenti è risultato irregolare sul territorio nazionale, motivo per il quale è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

All’esito del giudizio per direttissima svoltosi nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.