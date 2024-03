Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 2 marzo 2024

Nuvolosità irregolare con temporanee schiarite alternate ad addensamenti con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio. In serata temporaneo esaurimento dei fenomeni ma con nuovo aumento della nuvolosità a partire da ovest.

Temperature minime in lieve diminuzione con valori intorno a 8/9 gradi, massime stazionarie o in lieve locale aumento, comprese tra 12 e 16 gradi. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali e a rinforzare sui rilievi. Mare inizialmente mosso con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso, specie in Romagna.

(Arpae)