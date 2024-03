Imprenditoria in Appennino, il 5 marzo all’ex cartiera Burgo di Lama di Reno incontro e workshop per aspiranti imprenditori

Come avviare e sviluppare un’impresa in Appennino e quali sono gli strumenti pratici che si possono utilizzare? Per rispondere a questa domanda, lo sportello Progetti d’Impresa BIS Brasimone della Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con il Comune di Marzabotto, organizza l’evento “Imprenditoria in Appennino. Testimonianze e strumenti pratici per avviare e sviluppare un’impresa”, in programma per il prossimo 5 marzo, dalle ore 16.30, all’ex cartiera Burgo di Lama di Reno, comune di Marzabotto. Alcune realtà già insediate in Appennino racconteranno come hanno mosso i primi passi, per passare dall’idea alla costituzione.

Le realtà che porteranno la propria testimonianza sono: Scoiattolo, Dismeco, Cartiera, Il Poggiolo di Monte Sole e cooperativa di comunità Palens.

L’incontro, rivolto in particolare ad aspiranti imprenditori e imprenditrici, studenti e studentesse, enti del terzo settore, è aperto a tutta la cittadinanza. Sarà anche occasione per presentare il progetto di rigenerazione della Cartiera, il progetto BIS Bologna Innovation Square Brasimone e gli sportelli che lo compongono.

Nella prima parte dell’incontro previsto anche l’intervento di Gianluigi Chiaro – Area Proxima sul tema “Come progetti di microimprese attivano processi di rigenerazione urbana partendo da una spinta pubblica”.

Seguirà poi la tavola rotonda con le testimonianze delle imprese e un workshop curato dagli esperti di Progetti d’Impresa, per approfondire il Business Model Canvas (BMC), uno strumento utile a definire il modello di pianificazione aziendale che può essere utilizzato da imprese, aspiranti imprenditori e imprenditrici, enti del terzo settore.

“Fare imprenditoria in Appenino è sempre una sfida, fortunatamente ci sono esempi virtuosi di persone che hanno creduto nelle potenzialità, nelle ricchezze dei nostri territori e stanno contribuendo allo sviluppo dell’Appennino. – commenta Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto – Noi come istituzioni stiamo cercando di creare le condizioni per favorire il fiorire delle tante attività che si moltiplicano, condividendo una visione comune”.

“L’organizzazione di eventi come questo è una preziosa attività che mira non solo a informare, ma anche a coinvolgere cittadine, cittadini e imprese sulle progettualità e sui servizi che le istituzioni hanno attivato per lo sviluppo del territorio. – afferma Rosa Grimaldi, delegata alla promozione economica e attrattività, innovazione, imprese e start-up, industrie culturali e creative, impatto del tecnopolo di Città metropolitana e Comune di Bologna – Attraverso il progetto BIS – Bologna Innovation Square abbiamo creato una piattaforma dell’innovazione con l’obiettivo di favorire connessioni tra gli attori che già producono innovazione nei territori al fine di moltiplicare e ampliare l’impatto delle singole azioni. BIS ha diverse sedi sul territorio, a Bologna, presso il centro Enea del Brasimone, presto a Imola, proprio perché crediamo che l’innovazione sia da ricercare e valorizzare a partire dai territori. L’incontro all’ex cartiera, con la partecipazione di imprese e startup locali di grande interesse, va proprio in questa direzione”.

L’evento è gratuito, ma per partecipare è necessario compilare questo form online.