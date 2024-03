Esplosione all’interno di un capannone a Bagnolo in Piano, cinque feriti: uno è grave

Cinque operai sono rimasti feriti a seguito di una esplosione avvenuta all’interno di un’azienda di Bagnolo in Piano, specializzata nella produzione di prodotti per l’edilizia. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 17, in via Provinciale Sud. Uno dei feriti è grave ed è stato elitrasportato al centro grandi ustionati di Parma con prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento un bidone contenente colla bollente è esploso investendo i cinque operai. Il boato causato dalla deflagrazione è stato avvertito anche nell’area nord di Reggio Emilia. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto il personale della Medicina del lavoro dell’Ausl e i carabinieri.