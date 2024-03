Al Celebrazioni di Bologna Angelo Duro con ‘Sono cambiato’ è sold out

Ha registrato il “tutto esaurito” lo spettacolo di e con Angelo Duro dal titolo Sono cambiato, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 6, giovedì 7 e domenica 10 marzo alle ore 21.00.

Considerato dal giornalista Pietrangelo Buttafuoco «il comico che innesca le menti e artista fuori da ogni schema consolidato e da qualsiasi retorica buonista e consolatoria», Angelo Duro torna in scena con lo show che già lo scorso anno al Celebrazioni aveva raggiunto il sold out.

In Sono cambiato, il comico (è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto) fa sapere di essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarsi. Al pubblico non resta dunque che vederlo in scena.

