Sabato la presentazione di AWA, Automotive Women Association

Sabato 2 marzo, a Maranello presso la location Punta-Tacco, si terrà un evento di presentazione dell’associazione senza scopo di lucro AWA e delle sue prossime attività, alla presenza di ospiti illustri del mondo dell’Automotive e del Motorsport, e speakers femminili con comprovata e rinomata esperienza in questi settori, tra le quali la dott.sa Francesca Paoli, CEO di Dino Paoli Srl.

Automotive Women Association è un’entità senza scopo di lucro, fondata da Monica Zanetti, contitolare in Scuderia Belle Epoque e Laura Tancredi, ex Responsabile Museo Pagani e titolare di Made in Modena Travel, composta da socie con pregressa o attuale esperienza nel settore automobilistico.

La mission è raccontare ed affrontare temi legati alle problematiche di ieri e di oggi dell’essere donna e lavorare, o voler lavorare, nel settore motorsport/automotive, e per incoraggiare le nuove generazioni si farà leva sul supporto di protagoniste affermate in questi contesti.

A questo proposito saranno organizzati momenti di aggregazione e/o formazione, abilitanti le giovani donne intenzionate a seguire le proprie passioni e velleità in ambito professionale.

L’evento è esclusivo e aperto solamente su invito, ma sarà possibile seguirne la diretta attraverso canali Instagram e social media, grazie anche alla collaborazione con Pistone Podcast e Wheels&Heels.

L’obiettivo principale dell’incontro sarà quello di spiegare e presentare le attività dell’associazione, tra cui il corso per collaudatori professionisti organizzato insieme a Loris Bicocchi (collaudatore, test driver, ex pilota di supercars) e Davide Cironi (fondatore della Drive Experience Academy), dedicato esclusivamente ad un pubblico femminile, in partenza da Novembre 2024.

Il Main Sponsor dell’evento sarà il Family Banker Office di Reggio Emilia, nella persona del Private Baker Marco Capiluppi.