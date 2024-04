17enne trovato dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia con mezzo etto di hashish addosso

Nella sera di sabato 27 aprile, operatori della Squadra Volante di Reggio Emilia, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’identificazione di un gruppo di giovani presenti all’interno del parco sito tra via Primo Maggio e via Marchi. Nello specifico, durante tale attività, gli agenti notavano subito un forte odore di sostanza stupefacente che proveniva proprio dalla zona del parco dove erano presenti i ragazzi.

Uno dei soggetti, un 17enne italiano, già sanzionato amministrativamente pochi giorni prima per detenzione di sostanza stupefacente ex art. 75 D.P.R. 309/90, a specifica richiesta, consegnava agli operatori un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 49 grammi, che riferiva di aver acquistato poco prima.

Sulla base di quanto accertato e in considerazione della quantità di stupefacente rinvenuta, il 17enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio mentre la droga è stata immediatamente posta sotto sequestro.