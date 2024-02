Le uscite in natura per genitori e bambini proposte dal Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia

Ritornano dal 2 marzo gli appuntamenti con “Crescere in natura”, promossi dal Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia anche in collaborazione con il Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas). Cinque uscite – tutte il sabato dalle 10 alle 12 – fino a maggio rivolte a genitori e bambini dai 12 ai 36 mesi per vivere insieme un’esperienza che permetta di conoscere e scoprire le bellezze del territorio.

Questo il calendario:

Sabato 2 marzo al Parco dei sorrisi di Roteglia a Castellarano “Gli animali al parco”; sabato 16 marzo al parco naturale La riserva di Casalgrande “Il museo della natura”; sabato 6 aprile al parco Imagine di Casalgrande “Immaginiamo il parco”; sabato 20 aprile alle salse di Casola di Querciola a Viano “Tracce di fango”; sabato 11 maggio al parco di Pratissolo a Scandiano “Un nido per custodire”.

La partecipazione – gratuita, ma con un massimo di 15 posti – è destinata prioritariamente ai residenti nei comuni dell’Unione Tresinaro Secchia (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano). Per maggiori informazioni e-mail centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it oppure tel. 0522.985903.

Per iscrizioni cliccare al link, https://forms.office.com/e/GEuXYVXRRq o inquadrare il qr-code sulla locandina.