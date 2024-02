Il presidente Bonaccini ha incontrato l’ambasciatore del Vietnam in Italia Hai Hung Duong

Approfondire e ampliare il rapporto di amicizia e collaborazione, con particolare attenzione a sviluppo sostenibile, agroindustria, manifattura avanzata, automotive e smart cities.

Sono alcuni degli ambiti di relazione e cooperazione al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina a Roma presso la sede dell’Ambasciata vietnamita, tra il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam presso la Repubblica Italiana, Hai Hung Duong; presente anche Maily Nguyen, delegata dell’Ambasciata del Vietnam per l’Emilia-Romagna e l’Umbria e presidente della Fondazione Italia-Vietnam.

“I legami tra Vietnam ed Emilia-Romagna sono forti e continui: da anni le rispettive istituzioni, imprese e Università hanno rapporti di scambio economico e di condivisione delle competenze- afferma Bonaccini-. Il colloquio di oggi con l’ambasciatore Hai Hung Duong, che ringrazio per l’incontro, è un’opportunità per proseguire sulla strada della collaborazione con un Paese che può offrire importanti prospettive al nostro sistema economico e per lavorare insieme a progetti strategici, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile”.

I rapporti tra Emilia-Romagna e Vietnam

Nel 2013, quarantesimo anniversario dell’apertura delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam, l’Emilia-Romagna ha dato avvio a una nuova stagione di rapporti economici con il Paese asiatico mediante la sottoscrizione di diversi accordi per promuovere gli scambi commerciali, gli investimenti, la cooperazione economica, il trasferimento di tecnologie e la collaborazione in attività di ricerca e sviluppo, in particolare con la Provincia di Binh Duong. Ora si intende rilanciare le relazioni con questo Paese, che molti analisti individuano come l’economia mondiale emergente che crescerà di più entro il 2025.

A novembre 2023 è stato firmato un accordo tra Fondazione Italia-Vietnam e Asia Insitute, con la finalità di contribuire ad approfondire la conoscenza reciproca tra i due Paesi e al tempo stesso di sviluppare attività comuni soprattutto nell’ambito della società civile, nell’ottica di una crescita condivisa e sostenibile. Una priorità indicata è lo sviluppo della cooperazione nel settore della ricerca e, più in generale, delle attività economiche correlate al rispetto dell’ambiente.

L’ambasciatore della Repubblica Socialista del Vietnam

Hai Hung Duong è ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Vietnam presso la Repubblica Italiana, accreditato anche presso la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica di San Marino e rappresentante permanente del Vietnam presso le Organizzazioni Internazionali delle Nazioni Unite con sede a Roma (Fao, Ifad, Wfp).