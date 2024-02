A Modena un corso annuale per formare ricercatori in grado di applicare metodi statistici alla ricerca clinica

Al via la XIII edizione del Corso di Perfezionamento in Statistica Applicata ai Quesiti clinici diretto dal prof. Roberto D’Amico, Professore Ordinario di Statistica Medica dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Il corso di durata annuale è aperto ad un massimo di 25 iscritti e ha l’obiettivo di formare ricercatori in grado di applicare ed eseguire in maniera appropriata i metodi statistici più frequentemente utilizzati nella letteratura medico scientifica. Il termine per iscriversi è il 4 marzo 2024 entro le ore 13. Il corso è dedicato ai laureati che vogliano approfondire questo tema.

Giunto alla sua tredicesima edizione il corso, che si rivolge a tutti coloro che nelle rispettive professioni hanno la necessità di conoscere e utilizzare la statistica medica e sono in possesso della laurea magistrale o specialistica. Il corso , si propone di fornire le competenze statistiche necessarie per diventare sempre più autonomi nell’analisi dei dati e nell’interpretazione dei risultati.

“Fare una buona ricerca aiuta a migliorare l’assistenza sanitaria – spiega il prof. Roberto D’Amico dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, direttore del corso – La conoscenza della metodologia alla base della ricerca clinica è un requisito fondamentale che il ricercatore deve possedere. Il corso, che si è sempre distinto per il suo approccio pragmatico, si basa sull’applicazione di metodologie statistiche su esempi reali presi dalla pratica clinica e costituisce una valida occasione di formazione metodologica”.

Le domande di ammissione all’iniziativa didattica, che si svolgerà in gran parte presso il Centro Servizi Didattici della facoltà di Medicina e Chirurgia di Modena (Largo del Pozzo 71) e la restante on line e che accoglierà un massimo di 25 partecipanti, vanno presentate entro lunedì 4 marzo 2024. Tutte le informazioni riguardanti l’iscrizione sono consultabili sul sito: www.unimore.it/didattica/perfezionamento.html