Sabato a San Felice appuntamento del Caffè Alzheimer con lo Yoga della risata

Sabato 2 marzo a San Felice sul Panaro, nella sala consiliare del municipio di piazza Italia, 100, dalle 15 alle 18 appuntamento del Caffè Alzheimer con lo Yoga della risata. Grazie alla presenza di Brunella e Silvia, insegnanti con certificazione internazionale, si passerà un pomeriggio informativo e dimostrativo con esercizi di risata e respirazione consapevole. Organizzano Comune di San Felice, Ausl Modena e Asdam.

Lo Yoga della risata è una disciplina che insegna e allena a ridere in modo incondizionato, svincolato da stimoli esterni, come la comicità. È uno strumento potente e universale che tutti abbiamo a disposizione, permette una forma di comunicazione profonda, che prescinde dal linguaggio verbale, dagli stimoli cognitivi e dalla ragione. Favorisce la socializzazione e le relazioni, incrementa l’ascolto di sé e dell’altro, aumenta l’autostima e la fiducia. Può essere praticato a qualsiasi età. Migliora il sistema immunitario e la circolazione sanguigna; produce ormoni del benessere (endorfine, serotonina, dopamina, ossitocina…) e abbatte il cortisolo, causa di stress. Ridere è per sua natura un potente anti depressivo. Nella pratica dello Yoga della risata ci si avvale anche della musica, del ballo, del canto e del gioco, che sono i pilastri della gioia e che contribuiscono a creare un’atmosfera gioiosa e rilassata, senza critica e giudizio, accettando e quello che c’è nel momento presente. Lo Yoga della risata aumenta la connessione sociale, può aiutare ad alleviare la solitudine e migliorare la qualità della vita, creando legami sociali tra chi partecipa alle sessioni. Favorisce la longevità, può dare agli anziani una ragione e uno scopo per vivere pienamente ogni giorno.