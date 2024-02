Reggiolo: minaccia il titolare di un bar e spacca la vetrata con un manico di scopa. Denunciato

Colpa anche dell’eccessiva assunzione di bevande alcoliche, un giovane esagitato ha minacciato il titolare di un bar e, successivamente, con il manico di una scopa ha colpito con violenza la vetrata de locale, rompendola. Infuriato ha proseguito la sua opera rompendo anche due sedie, un tavolo e due bidoni della spazzatura. Per questi motivi, con l’accusa di danneggiamento e minaccia, i Carabinieri della stazione di Reggiolo hanno denunciato alla procura un 21enne residente nel reggiano.

Nella serata del 17 dicembre scorso, intorno alle ore 21.00, è entrato in un bar di Reggiolo un giovane visibilmente in stato di alterazione, dovuto al probabile uso smodato di bevande alcoliche. Il ragazzo chiedeva di consumare una birra e, con fare aggressivo e minaccioso, esclamava nei confronti del titolare parole offensive, dirigendosi poi verso il frigo per prelevare autonomamente una birra. Dopo poco la faceva cadere a terra e, senza alcuna motivazione, con i vetri in pugno si dirigeva verso il titolare minacciando di picchiarlo. Il titolare invitava il giovane ad uscire all’esterno del locale ma, una volta fuori, si innescava subito una lite tra il ragazzo ed un probabile amico dello stesso. Il 21enne impugnava quindi il manico di una scopa e colpiva la vetrata fino a romperla. Non contento proseguiva rompendo due sedie, un tavolo e i bidoni della spazzatura. Nel frattempo il titolare aveva allertato il 112. Giunti sul posto i carabinieri acquisivano le informazioni dai presenti. Successivamente a seguito della denuncia formalizzata dalla vittima presso la caserma di Reggiolo, i militari avviavano le dovute indagini ed a seguito di concordi testimonianze acquisivano nei confronti del 21enne elementi circa la sua presunta responsabilità.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.