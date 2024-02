Maltempo, piccole infiltrazioni in alcune scuole

Le intense precipitazioni di questi giorni hanno provocato piccole infiltrazioni anche in alcuni edifici scolastici di proprietà della Provincia, pur senza creare alcun disagio al regolare svolgimento delle attività didattiche.

Le principali hanno riguardato tetti sui quali sono stati installati pannelli fotovoltaici, come nelle officine del Nobili a Reggio, all’Einaudi di Correggio e al Carrara e al Russell di Guastalla. Qui, in particolare, Iren da alcuni giorni sta effettuando lavori – per un importo di 1 milione di euro – di rifacimento di tutte le coperture del polo scolastico guastallese. Proprio per tale motivo, l’inconveniente principale – che ha comportato ieri mattina la caduta di alcuni pannelli del controsoffitto, bagnatisi anche a causa proprio dei lavori in corso – ha interessato un’aula che già dalla scorsa settimana non ospitava studenti. Né erano presenti, nell’aula, operai, in quanto i lavori vengono effettuati appunto sul tetto.

Altre piccole infiltrazioni sono state segnalate nelle palestra dell’Einaudi e dello Scaruffi, al moda 1 del corso tessile del Nobili, nel seminterrato della palestra del Cattaneo a Castelnovo Monti e in un’aula del Motti.

In nessun caso, si ribadisce, gli inconvenienti hanno comunque compromesso il regolare svolgimento dell’attività didattica né, tanto meno, la sicurezza di studenti e personale scolastico.